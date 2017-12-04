WSJ: Нетаньяху пригрозил Асаду ударом по Сирии в случае размещения там иранских баз

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил президенту Сирии Башару Асаду нанесением удара по его стране в случае, если Дамаск даст согласие на размещение там иранских баз. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на неназванных израильских представителей сообщила в понедельник газета Wall Street Journal.

Это предостережение, недавно направленное сирийскому лидеру, свидетельствует, по мнению издания, о готовности Израиля отказаться от своей нейтральной позиции, которой он придерживался на протяжении всех лет вооруженного конфликта в Сирии. Газета также отметила, что упомянутое послание было направлено до ракетного удара, нанесенного, согласно данным сирийских СМИ, в субботу Израилем по контролируемой иранцами базе вблизи Дамаска.

Израиль не подтвердил свою причастность к этой бомбардировке, пишет Wall Street Journal. В то же время, как обращает внимание издание, Нетаньяху через несколько часов после этого инцидента заявил: "Мы не допустим того, чтобы режим, настойчиво добивающийся уничтожения израильского государства <...>, мог укрепляться в военном отношении в Сирии".

Сирийские официальные представители, указала газета, пока никак не отреагировали на сообщение о предостережении со стороны Нетаньяху. Также пока не известно, ответил ли Асад на это послание израильского лидера.





