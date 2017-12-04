Ученые узнали о новых угрозах, которые таит в себе лишний вес

Ученые Бристольского университета выяснили, что лишний вес влияет на уровень смертности в гораздо большей степени, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы на портале EurekAlert.

Сотрудники университета проанализировали влияние высокого и низкого индекса массы тела (ИМТ) на организм человека. В исследовании приняли участие 60 тысяч детей и родителей, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ученые провели анализ взаимосвязи между массой тела пациентов, их физическим состоянием и смертностью в семьях.

Совместно с Норвежским университетом естественных и технических наук ученые из Бристоля выяснили, как смертность родителей связана с их массой тела и массой тела их детей. Исследование показало, что избыточный вес увеличивает риск смерти намного значительнее, чем считалось ранее.

Предыдущие исследования не могли уловить "чистую" взаимосвязь между ожирением и смертностью. Проблема заключалась в том, что на выводы ученых влияли другие заболевания, перенесенные человеком.

Данное исследование опровергает миф о том, что небольшой избыток массы тела не может сильно повлиять на здоровье человека.