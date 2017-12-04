Генсек НАТО: война на Корейском полуострове будет иметь катастрофические последствия

Военные действия против КНДР привели бы к катастрофическим последствиям, причем не только для региона, но и для всего мира. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи глав МИД альянса в Брюсселе 5-6 декабря.

"Война в этом регионе привела бы к катастрофе. Последствия затронули бы весь мир, а не только конкретный регион", - заявил Столтенберг. В этой связи он подчеркнул, что следует добиваться мирного решения кризиса. Также генсек НАТО заявил, что для достижения результата в этом направлении необходимо продолжать оказывать давление на Пхеньян.

" Смысл не в том, чтобы спровоцировать конфликт, а в том, чтобы его предотвратить", - пояснил он. Столтенберг добавил, что большую роль в урегулировании кризиса играют Россия и Китай, поскольку они являются членами Совета Безопасности ООН, а также имеют близкое территориальное расположение.