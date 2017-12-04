Берлинский кинофестиваль откроется мультфильмом Уэса Андерсона

Мультфильм "Собачий остров" Уэса Андерсона, роли в котором озвучили Билл Мюррей, Тильда Суинтон и Йоко Оно, откроет 68-й Берлинский международный кинофестиваль,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"68-й Берлинале откроется 15 февраля мультфильмом "Собачий остров" режиссёра Уэса Андерсона. Показ станет мировой премьерой мультфильма", - сообщили в пресс-службе киносмотра в понедельник.

Там напомнили, что У.Андерсон ранее уже трижды представлял свои работы на Берлинале: "Семейку Тененбаум" (2002), "Водную жизнь" (2005) и "Отель "Гранд Будапешт" (2014). Последний открывал 64-й Берлинале и получил приз жюри Серебряного медведя.

В пресс-службе привели слова директора фестиваля Дитера Косслика, который отметил, что "Собачий остров" станет первым за историю киносмотра мультфильмом, который откроет этот кинофестиваль.

В мультфильме рассказывается о 12-летнем подростке, который отправляется в путешествие по Японии в поисках своей собаки. Героев озвучили Эдвард Нортон, Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Скарлетт Йоханссон, Йоко Оно и другие. Международный прокат фильма намечен на апрель 2018 года.

68-й Берлинале пройдёт с 15 по 25 февраля.