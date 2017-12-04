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Спецпредставитель ЕС обсудил с президентом Азербайджана нагорно-карабахское урегулирование 


Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую новоназначенным специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на АПА, на встрече был проведен обмен мнениями вокруг нагорно-карабахского конфликта и переговорного процесса по его урегулированию.

Это первый визит нового спецпредставителя ЕС в Азербайджан.



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