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НАТО обсудит с Грузией сотрудничество в Черном море


НАТО на министерской встрече в среду обсудит с Грузией укрепление сотрудничества по ситуации с безопасностью в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Министры иностранных дел стран НАТО проведут очередное заседание во вторник и в среду. Заседание Комиссии Грузия – НАТО запланировано на среду.

"Мы рассмотрим области, в которых мы можем сотрудничать еще теснее, в том числе по безопасности на Черном море", — сказал Столтенберг журналистам, представляя повестку предстоящего заседания.

 

 



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