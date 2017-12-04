НАТО обсудит с Грузией сотрудничество в Черном море

НАТО на министерской встрече в среду обсудит с Грузией укрепление сотрудничества по ситуации с безопасностью в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Министры иностранных дел стран НАТО проведут очередное заседание во вторник и в среду. Заседание Комиссии Грузия – НАТО запланировано на среду.

"Мы рассмотрим области, в которых мы можем сотрудничать еще теснее, в том числе по безопасности на Черном море", — сказал Столтенберг журналистам, представляя повестку предстоящего заседания.