Вице-спикер НС Армении призвал совместными усилиями бороться с терроризмом, ложью, расизмом, наркотрафикингом и всеми международными вызовами

Вице-спикер НС Армении Э.Шармазанов по приглашению Госдумы РФ 4 декабря принял участие в международной конференции “Парламентарии против наркотиков” и выступил с речью.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в своей речи вице-спикер отметил:

“Уважаемый г-н Председательствующий,

уважаемые коллеги,

проблемы наркотиков и их незаконного оборота – вызовы для международного сообщества. Это преступление тесно связано с другими вызовами – международным терроризмом и незаконным отмыванием денег. Учитывая, что незаконный оборот наркотиков – вызов для сегодняшнего мира, должен отметить, что это также вызов безопасности. Борьба с этим пороком требует единой и системной борьбы. Республика Армения призывает вести более решительную борьбу с этим злом и разработать единую стратегию противостояния вызову. У Армении есть такой эффективный опыт со странами-членами ОДКБ, и эта конференция может открыть новую страницу и возможность против этого вызова.

С сожалением должен отметить, что сегодня в очередной раз мы стали свидетелями фальшивой и антиармянской риторики представителей Азербайджана. Вместо неуместных обвинений Армении и Арцаха не мешало бы почитать международные доклады об Азербайджане. Участников же абсурдных выступлений об Арцахе и всех международных коллег призываю посетить Арцах. Посетите и увидите, что граждане Арцаха строят демократическую, свободную и суверенную республику.

Призываю совместными усилиями бороться с терроризмом, ложью, расизмом, наркотрафикингом и всеми международными вызовами.

В завершение, учитывая важность проблемы, предлагаю обсудить вопрос учреждения организации “Парламентарии против наркотиков”.

Благодарю за внимание”.