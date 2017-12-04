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Президенты Армении и Арцаха возложили венки к памятнику маршалу Баграмяну


4 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян и Президент Республики Армения Серж Саргсян возложили венки к памятнику маршалу Баграмяну в Степанакерте по случаю 120-летия со дня рождения полководца. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

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