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Серж Саргсян и Бако Саакян посетили воинские части в центральной и восточной частях республики


4 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян вместе с Президентом Республики Армения Сержем Саргсяном посетил ряд воинских частей в центральной и восточной частях республики, ознакомившись с ходом службы солдат.
Президенты наблюдали за военными учениями, присутствовали на торжественных церемониях открытия ряда казарм и других объектов. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

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