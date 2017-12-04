Серж Саргсян и Бако Саакян посетили воинские части в центральной и восточной частях республики





Президенты наблюдали за военными учениями, присутствовали на торжественных церемониях открытия ряда казарм и других объектов. Об этом 4 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян вместе с Президентом Республики Армения Сержем Саргсяном посетил ряд воинских частей в центральной и восточной частях республики, ознакомившись с ходом службы солдат.Президенты наблюдали за военными учениями, присутствовали на торжественных церемониях открытия ряда казарм и других объектов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.