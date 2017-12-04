Попытки Турции втиснуться в состав Минской группы ОБСЕ всегда терпят неудачу: Рубен Сафрастян

За эти годы Турция многократно пыталась выступать в пользу Азербайджана, втиснуться в состав Минской группы ОБСЕ. Однако все усилия этой страны в данном направлении терпели неудачу. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении Рубен Сафрастян.

Турция не впервые выступает с заявлениями в поддержку Азербайджана. «Попытки Турции стать частью переговорного процесса по урегулированию карабахской проблемы потерпят провал и в этот раз. У Минской группы ОБСЕ нет какого бы то ни было желания расширять свой состав», – сказал он.

«Надо подчеркнуть, что добиться прогресса в переговорном процессе по урегулированию карабахской проблемы не удается, поскольку Азербайджан постоянно прибегает к имитационным действиям, торпедируя процесс урегулирования, применяя при этом и прямое силовое воздействие, прибегая к провокациям, что показывает, что Азербайджан вовсе не заинтересован в мирном процессе»,- сказал директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении Рубен Сафрастян.

На вопрос, в какой степени представляют собой угрозу недавние военные учения в Нахиджеване, директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении Рубен Сафрастян сказал, что Азербайджан и Турция таким образом ищут пути для еще большего укрепления на этой территории своего присутствия и это для нас представляет потенциальную угрозу.

По его словам, Армения должна укрепить свою обороноспособность, а для сдерживания милитаризации Турции и Азербайджана в Нахичеване международное сообщество должно приложить особые усилия.