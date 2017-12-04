В Армении пройдет всемирный форум по Информационным технологиям

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян 4-ого декабря принял президента всемирного альянса Информационных технологий и услуг (WITSA) Ивон Чуин.

В ходе встречи обсуждались ряд вопросов связанных с подготовительной работой всемирного ИТ-форума (World Congress on Information Technologies - WCIT), который пройдет в Армении 2019г.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, Ваан Мартиросян отметил, что проведение форума в Армении обязывает и связи с этим будут использованы все усилия для его организации на высоком уровне.

Ивон Чуин подчеркнула, что со стороны всемирного альянса Информационных технологий будут предприняты шаги для поддержки подготовительной работы конференции.

Она также добавила, что в конференции примут участие более 4500 делегатов из 80 стран.

WCIT в Армении будет проводится при поддержке правительства РА и Союза предприятий информационных технологий (СПИТ).