Армения примет председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в середине декабря 2017 года. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал член армянской делегации в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПА ЧЭС) Агван Варданян.

«Через 6 месяцев Армения также примет председательство в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества», - сказал Варданян.

Он отметил, что у армянской делегации есть серьезные планы как в ОЧЭС, так и в ПА ЧЭС.