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Армения примет председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества


Армения примет председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в середине декабря 2017 года. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал член армянской делегации в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПА ЧЭС) Агван Варданян.

«Через 6 месяцев Армения также примет председательство в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества», - сказал Варданян.

Он отметил, что у армянской делегации есть серьезные планы как в ОЧЭС, так и в ПА ЧЭС.



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