В Ереване поручено подготовиться к прогнозируемому снегопаду

В ходе очередного рабочего совещания, которое вел мэр Тарон Маргарян, было доложено, что в административных районах столицы завершены подготовительные работы к зимнему сезону. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В связи с прогнозируемыми осадками в виде снега на ближайшие сутки, управлениям коммунального хозяйства, охраны природы, руководителям административных районов, оперативному штабу и компании «Санитек», мэр Тарон Маргарян поручил подготовиться к работам по уборке снега.«Еще раз на местах убедитесь в том, что все ответственные подразделения готовы к работам по уборке снега. Хозяйствующим субъектам также напомните об их обязанностях, чтобы должным образом организовали и провели работы по очистке прилегающих участков»,-подчеркнул ТаронМаргарян.В ходе совещания было доложено, что во всех муниципальных образовательных и культурных учреждениях бесперебойно функционируют системы отопления. Поручено держать под постоянным контролем обеспечение необходимого теплового режима в вышеупомянутых учреждениях.