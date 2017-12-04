В ходе рабочего совещания в мэрии Еревана, которое вел мэр Тарон Маргарян, начальник управления по развитию и инвестиционным программам аппарата мэрии доложил, что управление продолжает представлять разработанные мэрией инвестиционные пакеты заинтересованным структурам и потенциальным инвесторам. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Было также отмечено, что уже уточнен график реализации пилотной программы, в рамках которой на крышах около 90 многоквартирных зданий будут установлены солнечные батареи, а дворовые территории этих зданий и территории общего пользования будутосвещены LED светильниками. Грант на реализацию программы будет предоставлен ЕС в рамках инициативы «Пакт мэров». Придав особую важность данной программе, мэр Тарон Маргарян отметил, что в зависимости от эффективной реализации она будет продолжена по всему городу, и из общинного бюджета будут выделены необходимые средства.В ходе совещания было доложено, что в столице продолжается контроль за соблюдением норм по обязательному благоустройству предпринимателями прилегающих территорий, которое является требованием решения Совета старейшин Еревана. Соответственно, за прошедший месяц было зарегистрировано 8 случаев нарушения норм. Мэр Тарон Маргарян поручил продолжить работы и еще раз уведомить предпринимателей о своих обязательствах.Главному дизайнеру столицы, управлению охраны природы и руководителям административных районов столицы мэр поручил в преддверии 2018-юбилейного года представить предложения, относительно цветочного оформления города.Заместитель мэра Арам Сукиасян доложил, что в столице продолжаются работы по праздничному новогоднему оформлению. Готова также программа праздничных мероприятий «Новый год в Ереване 2018». Мэр Тарон Маргарян поручил представить общественности подробности программы.