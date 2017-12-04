Письмо Линкольна с рассуждениями на тему рабства выставили на торги

Письмо, написанное 16-м президентом США Авраамом Линкольном (1809-1865), в котором он рассуждает на тему рабства и необходимости его отмены, выставлено на аукцион в США, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщил аукционный дом Christie's, устраивающий торги, оценочная стоимость раритета составляет до $700 тыс. Речь идет о рукописном тексте, датированном июлем 1858 года и посланном Линкольном его другу - Генри Эшбери.

На аукцион, который пройдет в первых числах текущего месяца, также выставлены и другие вещи, принадлежавшие 16-му президенту США. В частности, с молотка уйдет один из самых ранних из известных предметов, связанных с Линкольном - деревянный молоток, который он смастерил себе в возрасте семи лет. Стоимость лота оценивается в $300 тыс.