Суд Испании решил оставить под стражей экс-замглавы правительства Каталонии

Верховный суд (ВС) Испании решил оставить под стражей на время разбирательства бывшего заместителя главы Каталонии Ориола Жункераса. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном в понедельник постановлении инстанции.

В нем отмечается, что судья Пабло Льярена принял решение о "заключении под стражу без залога" для Жункераса, а также для "экс-советника по внутренним делам Жоакима Форна и лидеров Национальной каталонской ассамблеи и "Омниум културал" (обе организации выступают за выход региона из состава королевства - прим. ТАСС) Жорди Санчеса и Жорди Куишарта".

"Судья считает, что нет риска бегства, однако принимает во внимание риск преступного рецидива в случае четырех человек, которых оставляет в тюрьме", - указывается в постановлении. Другим шестерым бывшим членам кабинета, которые были заключены под стражу 2 ноября, разрешено выйти на свободу под залог в €100 тыс.

Политики давали показания в суде 1 декабря. Жункерас обещал защищать свои политические убеждения путем диалога и переговоров и отмечал, что хочет выйти на свободу для участия в избирательной кампании в преддверии парламентских выборов в регионе 21 декабря. Прокуратура обвиняет бывших членов каталонского правительства в бунте, мятеже и растрате.





