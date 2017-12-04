866 концертных программ за рубежом: Государственный академический национальный хор Армении празднует свой 80-летний юбилей

Государственный академический национальный хор Армении празднует свой 80-летний юбилей. В рамках юбилейных мероприятий запланировано множество сюрпризов. 5-го декабря в Оперном театре состоится посвященный юбилею праздничный концерт.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр культуры Армении Армен Амирян.

«Поздравляю с 80-летием не только худрука и певцов, но и всех нас – со столь мощным хором. Думаю, это величайшая гордость для любого армянина. Режиссер концертной юбилейной программы – Ерванд Казанчян. Он создал интересное представление в минималистском стиле»,- сказал он.

По словам Ованеса Чекиджяна, хор предстанет в новом, непривычном облике. Он не раскрыл детали, однако пообещал сюрпризы.

«Год является для хора значимым. В годы моего руководства нам посчастливилось выступить по миру с 866 концертами и спеть на 27 языках»,- сказал Ованес Чекиджян.

Когда Ованес Чекиджян стал руководителем хора, в его составе было 43 певца. В течение времени коллектив вырос до 100 певцов. «В нашем хоре – здоровая творческая атмосфера, вероятно, что в этом кроется причина нашего успеха»,- сказал Ованес Чекиджян.

По его словам, даже в самые трудные годы он не покидал Армению, и в его творчестве присутствует патриотизм.

По его словам, он требует от хористов соблюдения дисциплины: все должно быть на своих местах. «Для меня важен зритель. Мне интересно, как слышит музыку зритель, сидящий в 20-м ряду»,- сказал Ованес Чекиджян.

Государственный академический национальный хор Армении празднует свой 80-летний юбилей. 5-го декабря состоится посвященный юбилею праздничный концерт.

Государственный академический национальный хор Армении был основан в 1937 году, с 1961 года художественным руководителем и главным дирижером хора является маэстро Ованес Чекиджян.

Государственный академический национальный хор Армении выступал во всех областях Армении, за рубежом он дал 820 концертов в 180 городах мира. В Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Праге, Бейруте и других городах Государственный академический национальный хор Армении исполнял произведения армянских композиторов и мирового классического репертуара на 27 языках. Особо прославились исполнения Комитаса, в репертуаре Государственного академического национального хора Армении – произведения Баха, Генделя, Моцарта, Верди, Бетховена, Чайковского и др. Государственный академический национальный хор Армении записал диски патарагов Комитаса и Екмаляна.

В 1969 году Государственный академический национальный хор Армении удостоился звания «академического», а в 2012 году - «национального».

В 1980 году, в рамках культурной программы Московской олимпиады, исполнение Государственного академического национального хора Армении 9-й симфонии Бетховена было признано лучшим. Ованес Чекиджян удостоился медали «За дружбу народов».

Одно из исполнений Государственного академического национального хора Армении совместно с Российским симфоническим оркестром удостоилось Гран-При в Париже.

Среди наград Государственного академического национального хора Армении имеются госпремии СССР и АрмССР, награды Аббатства «Мхитарян», Министерства культуры Армении, Министерства диаспоры Армении и пр.