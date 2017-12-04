Самодельные печи, отключение установок безопасности: жители продолжают нарушать правила безопасности

Вопрос несоблюдения правил безопасности пользования отопительными системами продолжает оставаться актуальным. Как передает «Арменпресс» со слов начальника агитотдела Государственной инспекции по противопожарной и технической безопасности МЧС Армении Сергея Айрапетяна, несмотря на то, что динамика пожаров по причине несоблюдения правил безопасности пользования отопительными системами сокращается, проблема остается актуальной.

«Несмотря на перманентно проводимые информационные программы, многие все еще продолжают нарушать правила безопасности, многих безопасность не волнует»,- сказал он. Представив статистику, Сергей Айрапетян сказал, что в 2016 году было 102 случая пожаров по причине несоблюдения правил безопасности пользования отопительными системами, а за 10 месяцев 2017 года - 53 случая.

В 2016 году было 4 жертвы, 4 пострадавших, а за 10 месяцев 2017 года - 1 жертва, 5 пострадавших.

По словам начальника агитотдела Государственной инспекции по противопожарной и технической безопасности МЧС Армении Сергея Айрапетяна, жители часто пернебрегают вопросами безопасности. Часто встречаются самодельные печи, практикуется отключение установок безопасности. Часто отопительные установки монтируются вблизи от огнеопасных предметов, на недопустимом расстоянии от предметов обихода, установка делается без изолирующего напольного покрытия.

Отмечается рост числа пострадавших от отравлений продуктами сгорания газа. Начальник отдела по техническому контролю ЗАО «Газпром Армения» Ашот Григорян сказал, что отравления являются последствием несоблюдения правил безопасности пользования абонентами. Если в 2016 году было 47 случаев пожаров и отравлений по причине несоблюдения правил безопасности пользования газовыми отопительными системами, а за 10 месяцев 2017 года - 51 случай. В этом году было зарегистрировано 7 смертных случаев, было 132 пострадавших, в прошлом году - 10 смертей и 145 пострадавших.

«В отопительный сезон наши специалисты дважды в год проводят инспекции у пользователей, охватывая общим числом около 685 тысяч абонентов. Наши граждане закрывают вентиляционные отверстия тряпками, отключают системы безопасности, что и приводит к несчастным случаям»,- сказал начальник отдела по техническому контролю ЗАО «Газпром Армения» Ашот Григорян. По его словам, закон не предусматривает за подобные действия штрафов или пеней.

сказал начальник отдела по техническому контролю ЗАО «Газпром Армения» Ашот Григорян.