Молодежная сборная Армении по вольной борьбе завоевала медали на международном турнире

Молодежная сборная Армении по вольной борьбе на днях приняла участие в международном турнире в Иране. Соревнование проводилось в личном и командном зачете. Армения заняла третье место среди 13 команд.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, сборная Армении на групповом этапе победила Азербайджан (6:4) и Беларусь (7:1), но в полуфинале уступила первой команде Ирана (2:8). В борьбе за третье место сборная Армении победила Монголию (8:2).

В личном зачете Гегам Галстян (65 кг) стал чемпионом, Размик Папикян (57 кг) занял второе место, а Мгер Маркосян (86 кг) - третье.

В армянской команде выступало 12 борцов. Молодежная сборная Армении турниром в Иране завершила сезон-2018.