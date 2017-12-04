СМИ: властям Нью-Дели дали 48 часов на создание плана по борьбе со смогом

Национальный зеленый трибунал Индии раскритиковал правительство Нью-Дели за отсутствие плана действий по борьбе с сильным загрязнением воздуха в столичном регионе, предписав в течение двух суток представить соответствующий документ. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет в понедельник газета Hindustan Times.

Национальный зеленый трибунал (НЗТ) — индийский судебный орган, учрежденный в 2010 году. Он был создан для того, чтобы воспрепятствовать загрязнению окружающей среды, сопровождающему экономический подъем страны последних десятилетий. За это время НЗТ рассмотрел десятки тысяч исков, связанных с выбросами в воздух токсичных веществ, загрязнением почвы, строительством дамб и геологическими разработками.

Как сообщает издание, на состоявшемся в понедельник слушании чиновники из правительства Нью-Дели попросили у суда больше времени для разработки плана борьбы с загрязнением воздуха. В ответ им было предписано представить документ в течение 48 часов.