В ООН констатировали резкий рост производства всех видов наркотиков

Впервые за 10 лет отмечается существенный рост потребления наркотиков в мире, сообщил замгенсекретаря ООН, исполнительный директор Управления по наркотикам и преступности (УНП) Юрий Федотов на Международной конференции "Парламентарии против наркотиков", которая проходит в Госдуме в понедельник, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В частности, в Афганистане в 2017 году существенно выросли все прежние показатели, заявил он. Так, "посевные площади опиумного мака достигли небывалого уровня - 328 тыс. га, то есть наблюдается рост на 63% по сравнению с прошлогодним тоже очень высоким уровнем". "Производство опиатных наркотиков вырастет почти на 90 % и может достигнуть 9 тыс. тонн в год в расчете на опиум. Это абсолютный рекорд за всю историю Афганистана", - отметил Федотов.

Вместе с тем в западном полушарии - в Колумбии, крупнейшем производителе кокаина, посевы кокки в этом году выросли на 52%, приблизившись к пиковым показателям 2001 года.

По данным ООН, уровень смертности только от передозировки составляет 200 тыс. человек в год. "Это без учета других причин смертности, спровоцированных потреблением наркотиков", - уточнил Федотов.

При этом криминальные доходы наркодиллеров оцениваются в более чем $320 млрд в год.