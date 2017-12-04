В Брюсселе проходят вторые слушания по вопросу о выдаче Пучдемона Испании

Вторые слушания по вопросу о выдаче Испании экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и других четырех бывших членов кабмина автономии открылись в понедельник в 9.00 по местному времени (11.00 мск) в совещательной палате суда первой инстанции Брюсселя. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель столичной прокуратуры.

"Слушания начались, они проходят за закрытыми дверями", — сказал собеседник агентства.

В ходе первой аудиенции 17 ноября в совещательной палате суда прокуратура Брюсселя потребовала выдать Испании экс-главу правительства Каталонии и четырех других его бывших членов.

Если судья примет такое решение, Пучдемон и четыре экс-члена правительства имеют право обжаловать его в суде второй инстанции, которому на принятие решения отводится еще 15 дней.

Испанский суд 3 ноября выдал ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. В общей сложности эти преступления предполагают более 50 лет тюремного заключения.