Министр иностранных дел Армении принял Генерального секретаря ОЧЭС

4-го декабря министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял Генерального секретаря ОЧЭС Майкла Христидиса. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Приветствовав гостя, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сказал, что Армения оценивает важность интеграционных экономических процессов в регионе, и именно по этим принципам пеинимает участие в многоотраслевом сотрудничестве с ОЧЭС.

Поблагодарив за прием, Генеральный секретарь ОЧЭС Майкл Христидис выразил удовлетворение по поводу активной вовлеченности Армении в рамках ОЧЭС.

Собеседники обсудили предстоящее председательство Армении в этой организации и его приоритеты.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и Генеральный секретарь ОЧЭС Майкл Христидис обсудили ряд вопросов сотрудничества и реформ в ОЧЭС.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян отметил, что некоторые попытки действовать в противовес уставу и парламентской ассамблее ОЧЭС наносят вред и удар по репутации этой организации.