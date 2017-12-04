От вспыхнувшего в машине пожара пострадали лицо и руки водителя
4-го декабря в селе Пшатаван в Армавирской области в автомобиле марки «Opel» возгорелся пожар.Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехал боевой расчет. Выяснилось, что полностью сгорел автомобиль марки «Opel», г/н 17 US 583, вследствие чего водитель – А.Н., 1980 г.р., был доставлен в МЦ Армавира с ожогами лица и рук. Состояние его было оценено как удовлетворительное.
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