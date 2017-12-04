Китай призвал человечество строить в интернете общее будущее

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал человечество строить в киберпространстве общее будущее. Как передает Арменпресс, об этом говорится в его приветственном письме участникам 4-й Всемирной конференции по управлению интернетом, сообщает «Синьхуа».

По мнению китайского лидера, развитие интернета сопровождается как возможностями, так и вызовами для суверенитета и безопасности стран. Си Цзиньпин также выступил за совместные усилия по защите суверенитета, развитие партнерства в киберпространстве на основе консультаций. «Мы надеемся на то, что благодаря нашим усилиям, мы сможем сделать так, чтобы все страны успели сесть на поезд развития интернета и цифровой экономики», — сказано в послании.

На конференцию приехали представители 411 высокотехнологичных компаний из разных стран мира.