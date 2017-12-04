Порядка 300 родственников, друзей и знакомых экипажа подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" в воскресенье устроили марш в городе Мар-дель-Плата, требуя спасения моряков и присутствия президента страны Маурисио Макри. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета La Gaceta.

По данным издания, шествие началось утром в воскресенье утром от ворот базы ВМС и растянулась почти на семь километров. Участники марша выкрикивали лозунги: "поиск и спасение", "мы хотим получить ответы", "вера и надежда" и "не забывайте о подводной лодке "Сан-Хуан".

"Президент Макри должен быть здесь, потому что это является приоритетом, а не G20, за всей этой ситуаций стоят 44 семьи и кто-то должен взять на себя ответственность", — приводит издание слова Марселы Фернандес, жены одного из моряков. Он добавила, что родственники членов экипажа подлодки "продолжат бороться" и проводимый ими марш является "способом выражения боли". По ее словам, родственники моряков чувствуют "несогласие с правительством".

ФОТО: REUTERS / Jose Scalzo