В Китае есть своя "Пизанская башня", передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Угол наклона у китайской пагоды больше, чем у Пизанской башни и составляет 7,10 градусов против 3,99. Башня высотой 20 метров была построена в 1079 году и наклоняется, предположительно, из-за того, что стоит на разных поверхностях.