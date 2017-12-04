Китайская "Пизанская башня": необычная пагода привлекает туристов
В Китае есть своя "Пизанская башня", передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Угол наклона у китайской пагоды больше, чем у Пизанской башни и составляет 7,10 градусов против 3,99. Башня высотой 20 метров была построена в 1079 году и наклоняется, предположительно, из-за того, что стоит на разных поверхностях.
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