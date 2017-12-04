Время в Ереване: 11:07:36,   4 Декабрь

Китайская "Пизанская башня": необычная пагода привлекает туристов


В Китае есть своя "Пизанская башня", передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

Угол наклона у китайской пагоды больше, чем у Пизанской башни и составляет 7,10 градусов против 3,99. Башня высотой 20 метров была построена в 1079 году и наклоняется, предположительно, из-за того, что стоит на разных поверхностях.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации