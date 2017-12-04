В Берлине открылась ретроспектива фильмов Карена Шахназарова

Творческий вечер Карена Шахназарова прошел 3 декабря в Российском доме науки и культуры (РДНК) в центре Берлина. Режиссер почти час отвечал на вопросы из зала, рассказал о своих старых и новых лентах, вспоминал истории из жизни. После этого в присутствии почти двухсот зрителей состоялся показ фильма "Анна Каренина. История Вронского", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сегодняшним сеансом открылась ретроспектива работ Шахназарова. На протяжении следующей недели в РДНК будут демонстрироваться такие фильмы, как "Зимний вечер в Гаграх", "Цареубийца", "Курьер", "Палата № 6", "Белый тигр", "Любовь в СССР". "Идея привозить в Берлин ленты "Мосфильма" показалась нам очень хорошей. Мы готовы всячески содействовать тому, чтобы тут их показывали чаще. Надеюсь, что это будет происходить регулярно", - сказал режиссер, общаясь с залом.