Мадуро объявил о создании венесуэльской криптовалюты

Венесуэла приступит к созданию собственной криптовалюты. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Venezolana de Televisión президент южноамериканской страны Николас Мадуро. Правительство страны рассчитывает, что использование новой технологии поможет в преодолении социально-экономического кризиса. Криптовалюта будет называться El Petro, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я глубоко изучил эту тему и хочу объявить, что Венесуэла будет использовать новую систему криптовалют на основе нефтяных ресурсов, Венесуэла создаст криптовалюту El Petro", - заявил Мадуро. По его словам, это позволит стране двигаться вперед в области "новых форм получения международного финансирования". Криптовалюта будет обеспечиваться "запасами венесуэльских природных ресурсов, золота, нефти и алмазов".