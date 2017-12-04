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Мадуро объявил о создании венесуэльской криптовалюты


Венесуэла приступит к созданию собственной криптовалюты. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Venezolana de Televisión президент южноамериканской страны Николас Мадуро. Правительство страны рассчитывает, что использование новой технологии поможет в преодолении социально-экономического кризиса. Криптовалюта будет называться El Petro, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я глубоко изучил эту тему и хочу объявить, что Венесуэла будет использовать новую систему криптовалют на основе нефтяных ресурсов, Венесуэла создаст криптовалюту El Petro", - заявил Мадуро. По его словам, это позволит стране двигаться вперед в области "новых форм получения международного финансирования". Криптовалюта будет обеспечиваться "запасами венесуэльских природных ресурсов, золота, нефти и алмазов".

 

 

 



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