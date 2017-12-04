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Гимнаст Ваагн Давтян стал клубным чемпионом Германии


Член сборной Армении, гимнаст Ваагн Давтян стал клубным чемпионом Германии.

Как передает «Арменпресс», Ваагн Давтян выступает в составе германского клуба «Штраубенгард».

В финале клубного первенства Германии «Штраубенгард» победил клуб «Саар» со счетом 34:19. В упражнении на кольцах член сборной Армении, гимнаст Ваагн Давтян набрал 15 баллов.

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