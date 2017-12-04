СМИ: корсиканские националисты лидируют по результатам первого тура региональных выборов

Блок корсиканских националистов Pe a Corsica ("За Корсику"), состоящий из сторонников автономии и независимости этого французского острова, добился наилучших результатов по итогам прошедшего там в воскресенье первого тура региональных выборов. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил телеканал BFM.

Согласно предварительным данным, предоставленным центральной префектурой острова, избирательный список коалиции националистов, состоящей из сторонников широкой автономии острова, которых возглавляет Жиль Симеони, а также сторонников полной независимости Корсики, лидером которых является Жан-Ги Таламони, получил 47,35% голосов. Остальные соперники значительно отстают от уверенно лидирующих националистов.

Так, список Жан-Мартена Мандолони, выступающего за статус Корсики как региона Франции, получил 13,01%, тогда как представитель правящей партии "Республика на марше" Жан-Шарль Орсуччи добился поддержки лишь 12,37% избирателей. За ними следует поддерживаемый правой партией "Республиканцы" местный политик Валери Боцци с 11,61% голосов. По данным института социологических исследований Ipsos, коалиция националистов в некоторых городах острова добилась поддержки более чем 50% проголосовавших.

Как подчеркнул, комментируя результаты первого тура, глава коалиции националистов Жиль Симеони, "достигнута исключительная по значимости, беспрецедентная историческая победа". "Это четкое послание со стороны электората, подтверждение того, что мы занимаем ответственную позицию, отвечая на чаяние населения жить в мире, в условиях свободы и прогресса", - сказал представитель сторонников автономии Корсики. Борьба за автономию и независимость острова в течение нескольких десятилетий велась рядом группировок националистов вооруженным путем.

Второй, завершающий тур региональных выборов на Корсике пройдет в следующее воскресенье, 10 декабря. По его результатам будет сформирован к 1 января будущего года новый орган власти, который заменит собой советы двух объединяемых департаментов острова - Верхней Корсики и Южной Корсики. Слияние региональных и департаментских органов проводится в соответствии с положениями закона о децентрализации и территориальной реорганизации, принятого при президенте Франсуа Олланде в августе 2015 года.



