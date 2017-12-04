Египет предупредил США о негативных последствиях признания Иерусалима столицей Израиля

Признание Иерусалима столицей Израиля может привести к крайне негативным последствиям для усилий Вашингтона по возобновлению мирного процесса на Ближнем Востоке.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил в воскресенье в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном министр иностранных дел Египта Самех Шукри, сообщил его официальный представитель Ахмед Абу Зейд.

По его словам, министр позвонил американскому коллеге, чтобы, в частности, обсудить региональную проблематику на фоне сообщений СМИ о возможности провозглашения Вашингтоном Иерусалима в качестве столицы Израиля. "Шукри предостерег о возможных осложнениях, связанных с принятием подобного решения, и негативных последствиях для усилий США по возобновлению мирного процесса на Ближнем Востоке, - отметил египетский дипломат. - Статус Иерусалима - крайне чувствительный вопрос, к которому нужно подходить очень осторожно, с учетом национальной самобытности палестинского народа на протяжении веков". В Каире убеждены, что важно "избегать принятия решений, которые подпитывали бы состояние напряженности в регионе".

Статус Иерусалима - один из ключевых вопросов в палестино-израильском конфликте. Израиль считает Иерусалим "единой и неделимой" столицей страны, палестинцы же стремятся объявить восточную часть города столицей своего государства.







