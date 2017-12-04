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В Норагавите автомобиль врезался в стену бышего опорного пункта ДП: есть жертва


4-го декабря в ереванском районе Норагавит автомобиль врезался в стену бышего опорного пункта ДП. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали 2 боевых расчета.  Выяснилось, что автомобиль марки BMW, г/н  35 MT 464, выехал за проезжую часть и врезался в стену бышего опорного пункта ДП, вследствие чего поссажир М., 1996 г.р., умер на месте, водитель Х.Г., 1996 г.р., был госпитализирован в МЦ Эребуни, где ему оказали медпомощь, после чего он был выписан.

Спасатели обесточили автомобиль, закрыли клапан газового баллона, очистили дорожное покрытие.

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