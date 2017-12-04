Автор первого в истории SMS раскрыл его содержание

Первое в истории SMS на мобильный телефон было отправлено 25 лет назад Нилом Папвортом своему коллеге по работе. Как передает Арменпресс, об этом телеканалу Sky News рассказал автор текстового сообщения, разработчик компьютерных программ.

SMS получил директор телекоммуникационной компании Vodafone, оно содержало слова «Счастливого Рождества». Как признает Папворт, ответа он так и не получил. В 1992 году сотовые телефоны могли принимать сообщения, но для их отправки требовался компьютер.

«Текстовые сообщения не были моим изобретением, я просто оказался счастливчиком, который отправил первое», — сказал Папворт. Он замечает, что всего через 20 лет после первой SMS, в 2012 году, только в Великобритании были отправлены 151 миллиард сообщений.