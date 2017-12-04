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На территории Армении закрытых и труднопроходимых дорог нет


МЧС Армении сообщает, что по положению на 11:10 4-го декабря  на территории Армении закрытых и труднопроходимых дорог нет.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 4-5-го декабря осадков не ожидается, 6-го декабря – во второй половине дня, 7-го и 8-го декабря – ночью,  ожидаются осадки, в горных районах – снег, в низинных – дождь со снегом.

В Котайке, в г. Раздан – туман. Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

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