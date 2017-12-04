В сенате США предложили эвакуировать из КНДР семьи дипломатов из-за приближения войны

Американский сенатор Линдси Грэм, считает, что в связи с неизбежностью близкого вооруженного конфликта следует эвакуировать из Южной Кореи жен и детей сотрудников представительств США, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Надо быть сумасшедшим, чтобы посылать жен и детей сотрудников в условиях провокации со стороны Северной Кореи", - цитирует политика The Telegraph.

Советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер также заявил, что на подготовку к войне с Пхеньяном у США остается не так много времени.

Британская The Telegraph сообщила, что после последнего ракетного пуска Северной Кореи США рассматривают вопрос об усилении системы противоракетной обороны своего западного побережья. Такая задача уже поставлена Агентству противоракетной обороны Соединенных Штатов.