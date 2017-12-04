Хантсман считает, что решение украинского кризиса вдохнуло бы жизнь в отношения США и РФ

Урегулирование ситуации на Украине критически важно для улучшения двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил посол США в России Джон Хантсман в интервью газете "Ведомости".

"Ситуация на Украине представляет определенные сложности, а ведь именно Украина, возможно, единственная такая важная тема, которая могла бы вдохнуть новую жизнь в двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. По крайней мере, такое сейчас восприятие в США. Украина критически важна для восстановления наших отношений с Москвой", - заявил Хантсман. Дипломат также подчеркнул, что именно "в этой проблеме ключ к выходу из-под санкций, хотя бы частично".

Американский посол отметил, что доверие между странами "на нуле" не только из-за ситуации на востоке Украины, но и из-за "вмешательства в выборы президента США". "Я думаю, в России недооценивают, какое это оказало воздействие как на сами выборы, так и на людей, которые интересовались ими, следили за избирательным процессом", - считает Хантсман. По его утверждению, "вмешательство привело к тому, что отношения опустились на такой низкий уровень, но изначальная причина охлаждения - ситуация на Украине". "Вмешательство же добавило в корзину недоверия", - пояснил собеседник издания.



