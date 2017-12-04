В районе поисков аргентинской подлодки обнаружен неопознанный объект

В районе поисков пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины "Сан Хуан" в Южной Атлантике обнаружен новый неопознанный объект. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

По словам представителя аргентинского флота Энрике Бальби, он находится на глубине 950 метров и расположен неподалеку от последнего известного месторасположения субмарины. Он также рассказал, что обнаруженный ранее российским подводным телеуправляемым аппаратом предмет, оказался затонувшим рыболовецким судном.

Подлодка "Сан Хуан" исчезла 18 дней назад. На ее борту находилось 44 члена экипажа.