Серебряная медаль на розыгрыше Кубка мира стала итогом многолетней упорной работы: Эдгар Степанян
Спортивный год подходит к концу, подходит время для подведения итогов. 2017 год был полон спортивных достижений, где-то были и потери, где-то – новые страницы. Такой новой страницей стала полученная Эдгаром Степаняном на розыгрыше Кубка мира серебряная медаль. Это первая награда такого уровня в велоспорте за всю историю независимой Армении. Мы встретились с Эдгаром Степаняном в редакции «Арменпресс», где в приятной беседе он рассказал нам о своих достижениях, проблемах, о долгожданной медали.
- Как вы начали заниматься велоспортом?
- Велоспортом я начал заниматься с 2009 года. Сначала занимались мои друзья, и я решил к ним присоединиться. Затем я начал участвовать в турнирах, сначала – просто для удовольствия, затем, после первых побед, я начал заниматься упорнее.
- Какова была реакция вашей семьи?
- Первый велосипед я получил в подарок от отца, в 5-летнем возрасте. Все были рады моим успехам, хотя и стремились к тому, чтобы я продолжал успешно учиться после школы. Однако, совмещая вначале, позже я сконцентрировался на велоспорте. Не только в семье, но и среди родни у нас никто не был спортсменом, я – первый.
- Эдгар, ваш успех в этом году - полученная на розыгрыше Кубка мира серебряная медаль, стала исключительным явлением для армянского велоспорта. Что эта медаль значит для вас?
- Прежде всего, я горд тем, что смог прославить армянский велоспорт в мире. Серебряная медаль на розыгрыше Кубка мира стала итогом многолетней упорной работы. Во время чемпината Европы М-23 в Португалии я получил травму, с травмой я участвовал в играх Франкофонии. Затем, с помощью доктора Давида Мосиняна и массажиста Эдгара Аветикяна я восстановился. Одновременно я и лечился, и тренировался. Во время первенства Европы среди взрослых болей у меня уже не было, я занял 11-е место в скрече. Через 10 дней я принял участие в розыгрыше Кубка мира. Я вышел в финале на 6-е место, во время финального заезда, глядя на «Start list», с трудом мог себе представить, что будет дальше. Однако мне удалось достичь финиша вторым. Армения, будучи представлена единственным спортсменом, взяла серебряную медаль.
- Кто для вас является образцом в вашем виде спорта?
- Есть много образцов, в основном – англичане. Например, Брэдли Уиггинс, четырежды Олимпийскиий чемпион, победитель «Tour de France», 7-кратный чемпион мкира. Я слежу за всеми спортсменами, учась у них всему новому.
- Есть что-то, что вы не любите в велоспорте?
- Возможно, то, что я мало участвую в турнирах. Есть варианты достижения успеха, однако финансы не позволяют принять участие. Федерация делает все, чтобы поддержать нас – спортсменов.
- Есть ли клубы, с которыми вы сотрудничали бы в будущем?
- Пока нет. Я присматриваюсь к европейским и американским клубам. Основные турниры проходят в Европе.
- Мечта всех спортсменов – Олимпийские игры. Что вам нужно для того, чтобы достичь успеха в олимпиаде?
- Велоспорт – дорогой вид спорта. До Олимпийских игр надо участвовать во многих турнирах, олимпийская путевка дается по добытым очкам. В нескольких турнирах – участие обязательное. Сейчас я являюсь 23-м в мире, в данный момент имею право принимать участие в чемпионате мира. Стремлюсь набрать 1100 очков, перейти на 12-е место в мире.
- Эдгар, вы суеверны?
- Нет. Прежде всего, я христианин. Свой крест я ношу на всех соревнованиях.
- Что нужно спортсмену больше – талант или трудолюбие?
- По-моему, талант не обязателен, трудолюбие же обязательно. Важна также целеустремленность, обозначение своей цели.
- Подводя итоги 2017 года, каков он был для вас?
- Год был и хорошим, и плохим. Старт бы, нормальным, затем - помешала травма, однако, в целом год был удачным.
- Несколько блиц-вопросов: Футбол или теннис?
- Футбол.
- Пицца или мороженое?
- Пицца.
- Том или Джерри?
- Джерри.
- Черное или белое?
- Черное.
- Ленс Армстронг или Грег ван Аверматт?
- Грег ван Аверматт.
- Благодарю за беседу.
Интервью – Варвары АйрапетянФото – Эдуарда Сепетчяна