Серебряная медаль на розыгрыше Кубка мира стала итогом многолетней упорной работы: Эдгар Степанян

Спортивный год подходит к концу, подходит время для подведения итогов. 2017 год был полон спортивных достижений, где-то были и потери, где-то – новые страницы. Такой новой страницей стала полученная Эдгаром Степаняном на розыгрыше Кубка мира серебряная медаль. Это первая награда такого уровня в велоспорте за всю историю независимой Армении. Мы встретились с Эдгаром Степаняном в редакции «Арменпресс», где в приятной беседе он рассказал нам о своих достижениях, проблемах, о долгожданной медали.

- Как вы начали заниматься велоспортом?

- Велоспортом я начал заниматься с 2009 года. Сначала занимались мои друзья, и я решил к ним присоединиться. Затем я начал участвовать в турнирах, сначала – просто для удовольствия, затем, после первых побед, я начал заниматься упорнее.

- Какова была реакция вашей семьи?

- Первый велосипед я получил в подарок от отца, в 5-летнем возрасте. Все были рады моим успехам, хотя и стремились к тому, чтобы я продолжал успешно учиться после школы. Однако, совмещая вначале, позже я сконцентрировался на велоспорте. Не только в семье, но и среди родни у нас никто не был спортсменом, я – первый.

- Эдгар, ваш успех в этом году - полученная на розыгрыше Кубка мира серебряная медаль, стала исключительным явлением для армянского велоспорта. Что эта медаль значит для вас?

- Прежде всего, я горд тем, что смог прославить армянский велоспорт в мире. Серебряная медаль на розыгрыше Кубка мира стала итогом многолетней упорной работы. Во время чемпината Европы М-23 в Португалии я получил травму, с травмой я участвовал в играх Франкофонии. Затем, с помощью доктора Давида Мосиняна и массажиста Эдгара Аветикяна я восстановился. Одновременно я и лечился, и тренировался. Во время первенства Европы среди взрослых болей у меня уже не было, я занял 11-е место в скрече. Через 10 дней я принял участие в розыгрыше Кубка мира. Я вышел в финале на 6-е место, во время финального заезда, глядя на «Start list», с трудом мог себе представить, что будет дальше. Однако мне удалось достичь финиша вторым. Армения, будучи представлена единственным спортсменом, взяла серебряную медаль.

- Кто для вас является образцом в вашем виде спорта?

- Есть много образцов, в основном – англичане. Например, Брэдли Уиггинс, четырежды Олимпийскиий чемпион, победитель «Tour de France», 7-кратный чемпион мкира. Я слежу за всеми спортсменами, учась у них всему новому.

- Есть что-то, что вы не любите в велоспорте?

- Возможно, то, что я мало участвую в турнирах. Есть варианты достижения успеха, однако финансы не позволяют принять участие. Федерация делает все, чтобы поддержать нас – спортсменов.

- Есть ли клубы, с которыми вы сотрудничали бы в будущем?

- Пока нет. Я присматриваюсь к европейским и американским клубам. Основные турниры проходят в Европе.

- Мечта всех спортсменов – Олимпийские игры. Что вам нужно для того, чтобы достичь успеха в олимпиаде?

- Велоспорт – дорогой вид спорта. До Олимпийских игр надо участвовать во многих турнирах, олимпийская путевка дается по добытым очкам. В нескольких турнирах – участие обязательное. Сейчас я являюсь 23-м в мире, в данный момент имею право принимать участие в чемпионате мира. Стремлюсь набрать 1100 очков, перейти на 12-е место в мире.

- Эдгар, вы суеверны?

- Нет. Прежде всего, я христианин. Свой крест я ношу на всех соревнованиях.

- Что нужно спортсмену больше – талант или трудолюбие?

- По-моему, талант не обязателен, трудолюбие же обязательно. Важна также целеустремленность, обозначение своей цели.

- Подводя итоги 2017 года, каков он был для вас?

- Год был и хорошим, и плохим. Старт бы, нормальным, затем - помешала травма, однако, в целом год был удачным.

- Несколько блиц-вопросов: Футбол или теннис?

- Футбол.

- Пицца или мороженое?

- Пицца.

- Том или Джерри?

- Джерри.

- Черное или белое?

- Черное.

- Ленс Армстронг или Грег ван Аверматт?

- Грег ван Аверматт.

- Благодарю за беседу.

Интервью – Варвары Айрапетян