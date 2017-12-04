Седьмой раунд переговоров по Brexit начинается в Брюсселе

Седьмой раунд переговоров по выходу Великобритании из состава ЕС (Brexit) начнется в понедельник в Брюсселе с рабочего ланча главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. Брюссель и Лондон рассчитывают в этот раз достичь прорыва, который позволит завершить первый этап переговоров об условиях европейского "развода" и зафиксировать это на саммите ЕС 14-15 декабря. С января ЕС и Соединенное королевство рассчитывают запустить вторую фазу переговоров - о базе будущих отношений партнерства, в первую очередь, о нормах торговли.