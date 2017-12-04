Президент Швейцарии прилетела в Тбилиси

Президент Швейцарии Дорис Лейтхард прибыла в Тбилиси с двухдневным официальным визитом. Как передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik, об этом говорится в сообщении на официальной странице Администрации президента Грузии в соцсети Facebook.

В Тбилисском международном аэропорту президента Швейцарии встретили глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, глава администрации президента Георгий Абашишвили, международный секретарь президента Тенгиз Пхаладзе и прочие официальные лица.

"Начинается официальный визит президента Швейцарии в Грузии. Визит само собой крайне важный. Грузию и Швейцарию связывает особое партнерство. И динамика нашего сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах довольно актуальная", — сказал Пхаладзе.

Официальные встречи начнутся с понедельника. Президент Швейцарии проведет переговоры со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили, как один на один, так и в расширенном формате.

У Лейтхард также запланированы встречи с главой парламента Ираклием Кобахидзе и премьер-министром

С 2009 года Швейцария выполняет функции посредника между Грузией и Россией после разрыва дипломатических отношений Тбилиси с Москвой.