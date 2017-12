Сын известного актера Левона Шарафяна - модельер Микаэл Шарафян, достиг в США значительных успехов. Он является единственным членом гильдии модельеров Лос-Анджелеса армянского происхождения. Сотрудничает с известными актерами, работает модельером на голливудских студиях. В Армении модельер Микаэл Шарафян желает внести свой вклад в развитие оперного искусства. Об этом и о многом другом он рассказал в беседе с «Арменпресс» .

- Вы довольно часто бываете в Армении с мастер-классами. Какова цель вашего призда в этот раз?

- Я приехал по приглашению Константина Орбеляна. Мы с ним давние друзья. Уже год, как Орбелян руководит Оперным театром, и он пожелал, чтобы я внес свой вклад в развитие оперного искусства.

Сейчас моя работа в Оперном театре связана, в основном, с соцмедиа. Спектакли театра должны быть преподнесены публике должным образом. С помощью соцмедиа мы шытаемся представить работу артистов Оперы за сценой, в прямом эфире передаем отрывки из репетиционной работы. Это очень важно, общество должно увидеть ту огромную работу, которая стоит за каждым спектаклем. В дальнейшем я буду работать над костюмами к 2 спектаклям.

В 90-х оперные залы бывали переполнены, были даже дневные спектакли. Так может быть и сейчас.

- Ваш отец – известный актер, мать – концертмейстер Оперного театра, вы же избрали другую специальность. Как это случилось?

- Мое детство прошло в Оперном театре, и театр сыграл большую роль в выборе моей профессии. В последнее время я пересматривал свои детские рисунки, они отображали увиденное мною во время постановок «Снежной королевы», «Жизели» и др. Эти постановки сыграли огромную роль в моем становлении.

В Ереване я учился в Школе живописи имени А. Коджояна. Переехав в США, я сказал родителям, что хочу стать художником одежды. Они противились, особенно – отец. Однако, тем не менее, я поступил в Fashion Institute of Design and Merchandising (FIDM) в Лос-Анджелесе. Думаю, мое искусство является связующим для профессий моих родителей – актера и музыканта.

Я люблю кино, театр, работаю в этой области. Для меня важны образы, их особенности, интересны все люди, я люблю всех.

- Вы пробовали свои силы и как актер, были признаны лучшим актереом за роль в фильме «Невеста из Вегаса». Расскажете об этом? Возможно ли продолжение этого опыта в вашей карьере?

- Изначально я должен был работать над костюмами к фильму, однако, по каким-то причинам сотрудничество с актером на главную роль не удалось. Режиссер Артур Бабаян предложил мне эту роль. Я даже обиделся, сказал, что это непрофессионально, я не хотел быть актером, я и в деревне не жил.

- Как режиссер объяснил свой выбор?

- Артур говорил, что артистизм сидит у меня в генах, я непосредственный человек. возможно, он хотел видеть в образе главного героя – Мко, мои черты.

Я согласился сниматься, однако отказался работать над костюмами. Мне понравилось работать на камеру. Сейчас я хорошо знаю, какие проблемы могут возникнуть у актеров во время съемок. Больше ценю их труд. Я снимался в этом фильме с отцом, Левоном Шарафяном, любимой актрисой Аллой Туманян, оскароносной актрисой Салли Киркленд и др.

Фильм был показан в Армении в 2014 году. Шагая по городу, я испытывал странное чувство, видя свое лицо на плакатах. Поразительно – многие годами мучаются, желая сняться в кино, меня же заставили сделать это, да еще и наградили.

- Вернемся к вашей стихии. Какие достижения достались вам за эти годы в качестве художника по костюмам?

- Очень важно то, что я стал членом гильдии Costume Designers Guild в США. Сейчас я являюсь единственным членом гильдии модельеров Лос-Анджелеса армянского происхождения. До меня членом этой гильдии из армян был Рэй Агаян, он сотрудничал и с Шерилин Саргсян.

- Вы работали художником по костюмам с известными актерами. Какие фильмы вы бы выделили ?

- Я работал с Анжелой Сарафян, Дженни Кеннеди, Илэйн Хендрикс, Шерилин Мак-Лейни др. Это очень интересно. Часто они указывали на такие детали, которых я не замечал, представляли свои образы, детально обсуждали костюмы, мы вместе находили интересные решения.

Если говорить о фильмах, отмечу «Dirty bomb», «And then there was eve», с удовольствием работал в картине «В затерянной Армении».

вскоре я вернусь в США, где буду работать в сериале.

Интервью – Анжелы Амбарцумян