В Сети появилось видео суперлуния
В ночь с 3 на 4 декабря жители Земли могли наблюдать так называемое суперлуние. Спутник нашей планеты подошел на максимально близкое расстояние и выглядел крупнее, чем обычно. Пользователи соцсетей и СМИ активно делились фото и видеозаписями явления,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Американский телеканал ABC News опубликовал ускоренную видеозапись заката в штате Род-Айленд.
Агентство Синьхуа делится фотографиями Луны, снятыми в Сингапуре, Пакистане, Мьянме и на Филиппинах.
- 10:45 Хантсман считает, что решение украинского кризиса вдохнуло бы жизнь в отношения США и РФ
- 10:24 В районе поисков аргентинской подлодки обнаружен неопознанный объект
- 10:16 Седьмой раунд переговоров по Brexit начинается в Брюсселе
- 10:12 Президент Швейцарии прилетела в Тбилиси
- 10:05 В Сети появилось видео суперлуния
- 10:00 США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные учения ВВС
- 09:52 Государственный академический национальный хор Армении празднует свой 80-летний юбилей
- 09:24 Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты
- 09:14 Предстоящие новости: 04.12.2017
- 03.12-17:22 Йеменские повстанцы заявили о пуске ракеты по строящейся атомной электростанции в ОАЭ
- 03.12-16:47 Спасатели оттащили машину от края обрыва
- 03.12-16:39 В напряженной игре «Бананц» добился преимущества над «Араратом»
- 03.12-15:51 Пхеньян заявил о риске начала ядерной войны из-за учений США и Южной Кореи
- 03.12-15:30 Спасатели вывели машину скорой помощи из тупика
- 03.12-15:06 Известны первые медалисты розыгрыша Кубка президента Федерации стрельбы
- 03.12-14:40 ДТП на автодороге Веди-Урцадзор: есть пострадавшие
- 03.12-13:44 Погода в Армении будет переменчивой
- 03.12-12:56 Мэр Еревана направил послание в связи с Международным днем лиц с инвалидностью
- 03.12-12:25 Гюмрийскому филиалу Ереванской консерватории – 20 лет
- 03.12-11:58 Карлес Пуйоль – об армянах
- 03.12-11:45 Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта
- 03.12-11:26 Мелкумян и Саркисян победно стартовали в турнире London Chess Classic FIDE OPEN
- 02.12-23:41 Арташес Гегамян: Быть там, где наиболее востребован
- 02.12-22:00 Мовсес Акопян считает проведенные в Арцахе военные учения сводной группировки войск удавшимися и удовлетворительными
- 02.12-20:25 В рамках сотрудничества Президент Серж Саргсян наблюдал за военными учениями в Арцахе
- 02.12-18:00 Анонс мероприятий на 4 декабря
- 02.12-17:53 Макрон призвал Багдад и Иракский Курдистан к конструктивному диалогу
- 02.12-17:36 Американский посол назвал условие снятия с России санкций
- 02.12-17:24 Медсестра сбежала с собственной свадьбы, чтобы сделать укол пациенту
- 02.12-17:06 Киргизия и Казахстан подписали "дорожную карту" урегулирования на границе
- 02.12-16:59 Эдгар Манучарян участвовал в игре «Урала»
- 02.12-16:41 В Лондоне пострадали пять человек из-за наезда машины на пешеходов
- 02.12-16:33 ООН считает Армению стратегически важной страной в решении проблем беженцев
- 02.12-16:26 Российский фотограф сжёг деревню для фотопроекта "Родина"
- 02.12-16:21 Полиция разогнала водометами противников "Альтернативы для Германии"
10:50, 28.11.2017
Просмотрели 1287 раз Генрих Мхитарян не примет участия в матче «Манчестер Юнайтед» против клуба «Уотфорд»
14:48, 01.12.2017
Просмотрели 1132 раз Удалить из эфира продажных журналистов: Союз армян России осудил антиармянскую волну в российских СМИ
20:48, 01.12.2017
Просмотрели 953 раз Президенты Армении и НКР провели рабочее совещание, посвященное последовательному повышению обороноспособности Армии обороны
20:00, 28.11.2017
Просмотрели 940 раз Армении и Россия новым соглашением установят цену на газ
16:24, 29.11.2017
Просмотрели 887 раз Подписание Соглашения между Арменией и ЕС заблокировало провокационную политику Азербайджана: политолог Рубен Меграбян