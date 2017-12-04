В Сети появилось видео суперлуния

В ночь с 3 на 4 декабря жители Земли могли наблюдать так называемое суперлуние. Спутник нашей планеты подошел на максимально близкое расстояние и выглядел крупнее, чем обычно. Пользователи соцсетей и СМИ активно делились фото и видеозаписями явления,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Американский телеканал ABC News опубликовал ускоренную видеозапись заката в штате Род-Айленд.

Агентство Синьхуа делится фотографиями Луны, снятыми в Сингапуре, Пакистане, Мьянме и на Филиппинах.