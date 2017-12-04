США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные учения ВВС

Сотни самолетов принимают участие в самых масштабных в истории совместных учениях США и Южной Кореи, которые начались 4 декабря. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник информагентство Associated Press. Маневры стали ответом союзников на испытание межконтинентальной баллистической ракеты, которое неделю назад провела КНДР.

Тренировка под названием Vigilant Ace будет идти 5 дней. В ней примет участие более 200 самолетов, в том числе шесть американских истребителей F-22, а также, по официально не подтвержденной информации, сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B. В учениях будет задействовано 12 тысяч военнослужащих США.

Пхеньян ранее назвал эти маневры "открытой всеобъемлющей провокацией против КНДР, которая в любой момент может вылиться в ядерную войну" и "актом, ускоряющим их (США и Южной Кореи - ИФ) самоуничтожение".