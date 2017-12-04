Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты

МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:00 4-го декабря на территории Армении закрытых и труднопроходимых дорог нет.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 3-5-го декабря осадков не ожидается, 6-го декабря – во второй половине дня, 7-го и 8-го декабря – ночью, ожидаются осадки, в горных районах – снег, в низинных – дождь со снегом.

В Котайке, в г. Раздан – туман. Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.