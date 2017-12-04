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Предстоящие новости: 04.12.2017


Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 4-го декабря, состоится заседание комиссии по вопросам лиц с инвалидностью. Презентация новых процедур экспертизы. Состоится подписание Меморандума о взаимопонимании между Минтруда РА  и международной ассоциации DEAFSKILLS. Заседание  ведет министр труда и соцвопросов Артем Асатрян.

Сегодня, 4-го декабря, состоится пресс-конференция нач.отдела пропаганды Пожарной и технической инспекции МЧС РА Сергея Айрапетяна, нач.отдела контроля «Газпром Армения» Ашота Григоряна.Тема: отопительный сезон – техника безопасности.

Сегодня, 4-го декабря, состоится пресс-конференция худ.рука и гл.реж. Академического хора Армении Ованеса Чекиджяна, директора Давида Терзяна и министра культуры  РА Армена Амиряна.Тема: к юбилейному концерту по случаю 80-летия хора, который состоится 5  декабря в  Академическом театре оперы  и балета им.Спендиаряна.

Сегодня, 4-го декабря, состоится пресс-конференция в о/о Федерация любительского велоспорта и велотуризма. Тема: презентация приложения MY ARMENIA, созданного в  рамках грантовой программы президента  РА и МФА.

В Ереванском Камерном театре состоится заседание экспертной комиссии Министерства по делам молодежи и спорта на кон курс «100 идей для Армении». Победителями будут объявлены три проекта.  В 16:30 – пресс-конференция.В 17:00 – торжественное  подведение  итогов. 

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.



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