Предстоящие новости: 04.12.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 4-го декабря, состоится заседание комиссии по вопросам лиц с инвалидностью. Презентация новых процедур экспертизы. Состоится подписание Меморандума о взаимопонимании между Минтруда РА и международной ассоциации DEAFSKILLS. Заседание ведет министр труда и соцвопросов Артем Асатрян.

Сегодня, 4-го декабря, состоится пресс-конференция нач.отдела пропаганды Пожарной и технической инспекции МЧС РА Сергея Айрапетяна, нач.отдела контроля «Газпром Армения» Ашота Григоряна.Тема: отопительный сезон – техника безопасности.

Сегодня, 4-го декабря, состоится пресс-конференция худ.рука и гл.реж. Академического хора Армении Ованеса Чекиджяна, директора Давида Терзяна и министра культуры РА Армена Амиряна.Тема: к юбилейному концерту по случаю 80-летия хора, который состоится 5 декабря в Академическом театре оперы и балета им.Спендиаряна.

Сегодня, 4-го декабря, состоится пресс-конференция в о/о Федерация любительского велоспорта и велотуризма. Тема: презентация приложения MY ARMENIA, созданного в рамках грантовой программы президента РА и МФА.

В Ереванском Камерном театре состоится заседание экспертной комиссии Министерства по делам молодежи и спорта на кон курс «100 идей для Армении». Победителями будут объявлены три проекта. В 16:30 – пресс-конференция.В 17:00 – торжественное подведение итогов.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.