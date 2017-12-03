Йеменские повстанцы заявили о пуске ракеты по строящейся атомной электростанции в ОАЭ

Йеменские повстанцы объявили, что они выпустили крылатую ракету по строящейся АЭС "Барака", которая возводится на западе Объединенных Арабских Эмиратов вблизи границы с Саудовской Аравией, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Однако, как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, власти ОАЭ пока никак не прокомментировали эту информацию, передает AP. Западные СМИ также сообщают, что свидетельств ракетного обстрела АЭС нет.

АЭС "Барака", стоимостью в $20 млрд, должна запустить первые из четырех реакторов в 2018 году. На данный момент это единственная атомная электростанция в ОАЭ.

AP отмечает, что заявление повстанцев о ракетном пуске поступило на фоне сообщений о расколе между шиитскими повстанцами-хуситами и частью сторонников предыдущего президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Противоречия между сторонами привели к столкновениям в столице Йемена Сане, добавляет агентство.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. ОАЭ является частью возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции, которая поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам-хуситам и лояльной экс-президенту Йемена А.А.Салеху части армии.