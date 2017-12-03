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Спасатели оттащили машину  от края обрыва


3 декабря в 01:40 часов в МЧС РА  поступило сообщение о том, что на  дороге от ул. У.Аветисяна, ведущей к  8-му Н/Массиву, из-за гололедицы машина съехала с проезжей части и оказалась на краю обрыва.  Необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет. 

Выяснилось, что машина остановилась близ дома №58 по ул. У.Аветисяна.

На место прибыла спасательная группа  специального назначения ЦКУ МЧС РА.

Спасатели оттащили машину KIA Sorento с г/н 91 NN 101 от края обрыва и поставили в безопасное место.



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