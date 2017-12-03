Спасатели оттащили машину  от края обрыва

3 декабря в 01:40 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что на дороге от ул. У.Аветисяна, ведущей к 8-му Н/Массиву, из-за гололедицы машина съехала с проезжей части и оказалась на краю обрыва. Необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что машина остановилась близ дома №58 по ул. У.Аветисяна.

На место прибыла спасательная группа специального назначения ЦКУ МЧС РА.

Спасатели оттащили машину KIA Sorento с г/н 91 NN 101 от края обрыва и поставили в безопасное место.