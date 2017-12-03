Спасатели оттащили машину от края обрыва
3 декабря в 01:40 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что на дороге от ул. У.Аветисяна, ведущей к 8-му Н/Массиву, из-за гололедицы машина съехала с проезжей части и оказалась на краю обрыва. Необходима помощь спасателей.
На место выехал боевой расчет.
Выяснилось, что машина остановилась близ дома №58 по ул. У.Аветисяна.
На место прибыла спасательная группа специального назначения ЦКУ МЧС РА.
Спасатели оттащили машину KIA Sorento с г/н 91 NN 101 от края обрыва и поставили в безопасное место.
- 17:22 Йеменские повстанцы заявили о пуске ракеты по строящейся атомной электростанции в ОАЭ
- 16:47 Спасатели оттащили машину от края обрыва
- 16:39 В напряженной игре «Бананц» добился преимущества над «Араратом»
- 15:51 Пхеньян заявил о риске начала ядерной войны из-за учений США и Южной Кореи
- 15:30 Спасатели вывели машину скорой помощи из тупика
- 15:06 Известны первые медалисты розыгрыша Кубка президента Федерации стрельбы
- 14:40 ДТП на автодороге Веди-Урцадзор: есть пострадавшие
- 13:44 Погода в Армении будет переменчивой
- 12:56 Мэр Еревана направил послание в связи с Международным днем лиц с инвалидностью
- 12:25 Гюмрийскому филиалу Ереванской консерватории – 20 лет
- 11:58 Карлес Пуйоль – об армянах
- 11:45 Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта
- 11:26 Мелкумян и Саркисян победно стартовали в турнире London Chess Classic FIDE OPEN
- 02.12-23:41 Арташес Гегамян: Быть там, где наиболее востребован
- 02.12-22:00 Мовсес Акопян считает проведенные в Арцахе военные учения сводной группировки войск удавшимися и удовлетворительными
- 02.12-20:25 В рамках сотрудничества Президент Серж Саргсян наблюдал за военными учениями в Арцахе
- 02.12-18:00 Анонс мероприятий на 4 декабря
- 02.12-17:53 Макрон призвал Багдад и Иракский Курдистан к конструктивному диалогу
- 02.12-17:36 Американский посол назвал условие снятия с России санкций
- 02.12-17:24 Медсестра сбежала с собственной свадьбы, чтобы сделать укол пациенту
- 02.12-17:06 Киргизия и Казахстан подписали "дорожную карту" урегулирования на границе
- 02.12-16:59 Эдгар Манучарян участвовал в игре «Урала»
- 02.12-16:41 В Лондоне пострадали пять человек из-за наезда машины на пешеходов
- 02.12-16:33 ООН считает Армению стратегически важной страной в решении проблем беженцев
- 02.12-16:26 Российский фотограф сжёг деревню для фотопроекта "Родина"
- 02.12-16:21 Полиция разогнала водометами противников "Альтернативы для Германии"
- 02.12-16:17 На балконе обнаружен труп 70-летнего жителя дома со следами насилия
- 02.12-16:07 Испания выдаст российского программиста Лисова США
- 02.12-15:35 Двое граждан Турции пытались въехать на Украину с поддельными визами
- 02.12-15:17 Армянский депутат Сирии представила баронессе Кэролайн Кокс послевоенную ситуацию и процесс восстановления
- 02.12-14:50 СМИ: Израиль нанес ракетный удар по военному объекту под Дамаском
- 02.12-14:43 БДИПЧ/ОБСЕ предложило Армении провести ряд избирательных реформ
- 02.12-14:00 На значительной части территории республики 6-7 декабря ожидаются осадки
- 02.12-13:57 На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялось относительное затишье
- 02.12-13:53 Кейт Уинслет поспорила с Кэмероном из-за концовки "Титаника"
10:50, 28.11.2017
Просмотрели 1248 раз Генрих Мхитарян не примет участия в матче «Манчестер Юнайтед» против клуба «Уотфорд»
14:48, 01.12.2017
Просмотрели 1031 раз Удалить из эфира продажных журналистов: Союз армян России осудил антиармянскую волну в российских СМИ
20:00, 28.11.2017
Просмотрели 919 раз Армении и Россия новым соглашением установят цену на газ
14:06, 26.11.2017
Просмотрели 915 раз В Гюмри стартовал III Международный симпозиум скульптуры
16:24, 29.11.2017
Просмотрели 857 раз Подписание Соглашения между Арменией и ЕС заблокировало провокационную политику Азербайджана: политолог Рубен Меграбян