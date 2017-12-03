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Спасатели вывели машину  скорой помощи из тупика


3 декабря в 07:24 часов в МЧС РА  поступило сообщение о том, что у дома №66  на  ереванской ул. Чаренца, машина застряла в тупике и не может ехать дальше, нужна помощь.

На место выехала  спасательная группа  специального назначения ЦКУ МЧС РА. 

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, спасатели вывели из тупика машину бригады 06  скорой помощи  Ford Transit с г/н 019 UN 64 (водитель К.Г.).



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