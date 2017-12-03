Спасатели вывели машину  скорой помощи из тупика

3 декабря в 07:24 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что у дома №66 на ереванской ул. Чаренца, машина застряла в тупике и не может ехать дальше, нужна помощь.

На место выехала спасательная группа специального назначения ЦКУ МЧС РА.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, спасатели вывели из тупика машину бригады 06 скорой помощи Ford Transit с г/н 019 UN 64 (водитель К.Г.).