Известны первые  медалисты розыгрыша Кубка президента Федерации стрельбы

Стартовал розыгрыш Кубка президента Федерации стрельбы.

Как передает Арменпресс, в первой тройке стрельбы из пневматического ружья (60 выстрелов) оказались Грачик Бабаян, Вреж Торосян и Айк Бабаян.

В том же виде соревнований среди девушек отличись Мариам Микаелян, Алла Погосян и Ануш Налбандян.

В номинации «бегущая мишень» - нормальный бег (30+30) среди юношей медалей удостоились Ованес Маркарян, Ованес Абрамян и Давид Абаджян. Среди девушек – Гоар Варданян, Лилит Мкртчян и Сатеник Межлумян.