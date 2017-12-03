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Известны первые  медалисты розыгрыша Кубка президента Федерации стрельбы


Стартовал розыгрыш Кубка президента Федерации стрельбы.

Как  передает Арменпресс, в первой тройке стрельбы из пневматического ружья (60 выстрелов) оказались Грачик Бабаян, Вреж Торосян и Айк Бабаян.

В том же виде соревнований  среди девушек отличись Мариам Микаелян, Алла Погосян и Ануш Налбандян.

В номинации «бегущая мишень» - нормальный бег (30+30) среди юношей медалей удостоились Ованес Маркарян, Ованес Абрамян и Давид Абаджян. Среди девушек – Гоар Варданян, Лилит Мкртчян и Сатеник Межлумян.



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